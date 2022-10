Zoom sur une plante : le Weigela florida 'Suzanne', un bel arbuste à la floraison généreuse

Le Weigela est un arbuste originaire d’Extrême Orient (nord-est de la Chine, Corée et Japon). I a été introduit en Europe dans les années 1840. Comme le chèvrefeuille, il appartient à la famille des Caprifoliaceae. Le genre Weigela comprend une douzaine d’espèces et de nombreux cultivars obtenus par Victor Lemoine (1843-1911) connu comme le plus grand introducteur et sélectionneur de plantes horticoles de tous les temps. Grâce à ses différentes dimensions, il s’adapte à toutes les tailles de jardins, ses feuilles et ses fleurs se déclinent en un large choix de couleurs du rose au blanc en passant par le jaune orangé.