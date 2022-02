Zoom sur une plante : le Hebe 'Donna Nikka'

Plantez l’Hebe 'Donna Nikka' au printemps en plein soleil dans une terre de jardin avec de la lave ou du gravier. Surtout ne pas le planter dans une cuvette pour éviter l’eau stagnante. Plantez-le sur petite butte.

Supprimez les hampes défleuries de manière que l’arbuste fleurisse de plus en plus. Dès la fin de l’automne, ne coupez plus rien ! La plante sera mieux protégée contre le froid.