Zoom sur une plante : La pivoine 'Hillary' (Paeonia ‘Hillary’Itoh), une pivoine extraordinaire

A maturité, la plante forme une opulente touffe atteignant 70 à 80 cm de hauteur pour une envergure de 60 cm. Sa croissance est plutôt lente mais plus rapide que celle des pivoines arbustives. La pivoine 'Hillary' développe de grandes feuilles caduques, alternes, composées de folioles pointues. Sa fleur est grande (15-18 cm de diamètre), semi-double qui s’ouvre pleinement. Elle est assez lourde mais les hampes semi-rigides la maintiennent bien droite. La floraison dans des tons de rose et d’abricot, maculée de rouge sombre à la base est abondante et s’étale de mai à juin. La plante disparaît en hiver, subsistant sous la forme de bourgeons situés à la surface du sol.