Zoom sur une plante : L’Omphalodes ‘All Summer Blues’, un couvre-sol de l’ombre

L’Omphalodes ou petite bourrache est une vivace couvre-sol de sous-bois à croissance lente au port étalé ou compact selon les variétés. Proche parent du Myosotis, entre mars et mai, elle développe de nombreuses petites fleurs. Ses coloris, bleu plus ou moins soutenu, mais aussi blancs ou bicolores illuminent le jardin. Solide et rustique, elle est peu exigeante de culture. Ce sont principalement Omphalodes cappadocica et Omphalodes verna qui sont cultivées dans nos jardins. Les cappadocica sont originaires de Turquie et contrairement aux verna, elles ne sont pas stolonifères.