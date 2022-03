Zoom sur une plante : L’anémone des bois

L’Anémone nemorosa ou anémone des bois est une vivace traçante en surface originaire des bois et prairies des montagnes d’Europe, ce qui fait d’elle une plante très rustique. A maturité, elle atteint 20 cm de haut sur 30 cm de large. Ses fleurs solitaires de couleur blanche sont de forme sortent au printemps. Son feuillage vert foncé est caduc.

La variété 'Robinsoniana' a été découverte par William Robinson (1838-1935) dans le jardin botanique d’Oxford. Ses grandes fleurs solitaires de couleur bleu lavande très pâle apparaissent en avril et mai. Elle s’épanouira aux pieds des arbres et arbustes. Une fois l’été arrivé, elle s’endort pour jouer la belle au bois dormant et disparaît sous terre pour revenir au printemps suivant.