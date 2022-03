Zoom sur une plante : Impatiens omeiana, un couvre-sol pour le jardin d’ombre

Impatiens omeiana est originaire de Chine, plus particulièrement endémique du mont Omei un lieu sacré pour les Bouddhistes. C’est un couvre-sol rustique et vivace pour le sous-bois et le jardin d’ombre. Il est intéressant pour ses fleurs de fin de saison et son feuillage d’allure exotique.

Ses feuilles allongées et dentelées sont de couleur vert clair avec une nervure centrale de couleur jaune. Jaune comme ses fleurs qui apparaissent en début d’automne. Très particulières, ce sont trois pétales soudés et qui, en fin de parcours, deviennent une sorte d’éperon dans lequel se trouve un suc très sucré, un nectar, qui attire immanquablement les butineurs.

Ses graines ne tiennent pas en place. Il suffit d’effleurer la plante pour qu’elle envoie ses graines plusieurs mètres plus loin. Mais ce n’est pas son seul moyen de reproduction, elle est aussi stolonifère.

Les impatientes ont toutes le même point commun : Elles ne supportent pas la sécheresse. Par temps très chaud en été, elles disparaissent pour revenir en automne ou même au printemps suivant. Mais si la sécheresse perdure, elles risquent de mourir.