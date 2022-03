Le Geum 'Scarlet Tempest' est une obtention récente (2014) d’Elizabeth MacGregor. Il s’agit d’une variété stérile (pas de graines), ce qui lui permet d’avoir une double floraison longue et généreuse. Une première floraison dès la fin du mois d’avril jusqu’au mois de juin et une deuxième fin août jusqu’au milieu de l’automne. Ses fleurs doubles sont 3 voire 4 fois plus grosses que les autres Geum et ses pétales de couleur 'tomate' sont rehaussés d’un gros cœur d’étamines jaunes. Son feuillage abondant est d’un vert vif.