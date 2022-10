Zoom sur un groseillier à fleurs : Ribes x gordonianum aussi appelé Ribes x beatonii

Au tout début du printemps, Ribes x beatonii offre une floraison sous formes de fleurs tubulaires bicolores : rouges à l'extérieur et jaune ou pêche à l'intérieur. Après il produit des petites baies noires dont les oiseaux raffolent. L'arbuste est en fleurs pendant un bon mois et libère une douce odeur d'œillet. Le feuillage caduc de couleur vert sombre sent la groseille au toucher. Il atteindra 1,80 m de haut pour une envergure d'1 m.