Zoom sur le Kniphofia 'Bees Sunset'

Le Kniphofia 'Bees Sunset', un nom bien choisi par la pépinière anglaise Bee qui l’a déjà introduit en 1960, est franchement parfait en tous sens et est reconnaissable entre mille.

Tout d'abord, pour sa longue hampe d’un bon mètre de haut est belle, résistance et surtout d'une couleur sombre, presque bronze. Ses fleurs individuelles changent de couleur au fur et à mesure de la floraison. Au début, elles sont de couleur bronze elles aussi avant d’éclaircir un peu et de donner des fleurs couleur orange.

Ensuite pour son "comportement" qui là aussi vous permet de ne pas le confondre avec aucun autre Kniphofia. Toutes les fleurs s’épanouissent en même temps ce qui offre une floraison plus belle et d'une plus longue durée couvrant en général juillet et août, contrairement aux autres Kniphofia dont les boutons floraux s’ouvrent du bas vers le haut.

Ce que les Kniphofia redoutent par-dessus tout, c’est l’humidité hivernale. A cause de leurs racines fibreuses et cassantes, il faut absolument leur donner un sol drainé mais riche et une situation en plein soleil, ou en tout cas leur donner beaucoup de lumière. La plante grossit au fil des ans produisant des nouveaux rejets serrés ce qui donne, au bout du compte, une plante généreuse de belle ampleur et aux nombreux épis floraux qui attirent les insectes butineurs et les colibris.

Autres noms du Kniphofia ? Tison de Satan, Tirtomes ou Faux Aloès