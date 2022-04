Zoom sur l'Erigeron annuus, une vivace très facile de culture

Erigeron annuus lui culmine à + /- 180 cm de haut. Comme son cousin karvinskianus, il aime tous les types de sols et adore le soleil. Pour éviter que ses hautes tiges ne tombent sur le sol parc exemple sous l’effet du vent, plantez-le entre d’autres plantes plus basses ou plus hautes pour qu’elles puissent jouer le rôle de "tuteur". On peut considérer cette plante comme "plante de remplissage"