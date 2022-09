Zoom sur l'Allium senescens ‘Lisa Blue’

Ce nom un peu particulier, Blue, il ne le doit absolument pas à sa fleur, c'est le feuillage qui est vert mais légèrement bleuté.

Ce feuillage apparaît au début du printemps.

Il démarre à partir d'un petit oignon et a tendance à drageonner et à s'épaissir de mois en mois et d'année en année.

Et, la petitesse des fleurs, il la compense par le nombre de hampes florales, en demi-sphères, qui attirent les insectes butineurs, et, qui n'a jamais besoin d'arrosage une fois installée.

Cet allium est le cousin de la ciboulette, ce qui veut dire que le feuillage et la fleur se mangent.