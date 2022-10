Zoom sur l'Abelia mosanensis, un arbuste à la floraison printanière parfumée pour petit jardin

Originaire d'Asie ou du Mexique, l'Abelia est un très bel arbuste vigoureux au feuillage décoratif et très florifère. Le genre Abelia regroupe plus de 25 espèces et de nombreux cultivars. Son feuillage persistant ou semi-persistant selon les espèces ou variétés. Encore peu répandu chez nous, il offre , de juin à octobre, des petites fleurs blanches ou roses dont le parfum évoque celui du lilas et de la jacinthe.

Son port est buissonnant et compact. Il peut être planté aussi bien isolé sur une pelouse que dans une haie ou un massif. A l'arrière saison, son feuillage vire au pourpre.

Rustique jusqu’à -10°C, peu exigeant, résistant à la sécheresse comme à la pollution, il ne craint ni les nuisibles ni les maladies.