Zoo d’Anvers : la lionne Tasa donne naissance à trois lionceaux

Lundi 29 août dans la matinée, la lionne Tasa a donné naissance à trois lionceaux alors que ses trois précédents lionceaux, Whisker, Waka et Winta, ont déjà 14 mois, la troupe de lions s’agrandit au Zoo d’Anvers.

Sur les images de caméra, les soigneurs ont pu suivre l’accouchement de Tasa et la voir immédiatement lécher et laisser téter ses petits.

C’est la deuxième portée de la lionne Tasa avec le mâle Nestor. Tout comme pour les deux bébés hyènes tachetés, cette naissance s’inscrit dans le programme d’élevage européen d’espèce en danger critique auquel le ZOO d’Anvers participe.

Les gènes du père Nestor et de la mère Tasa sont importants pour la pérennité du lion d’Afrique occidentale et centrale qui disparaît petit à petit à cause de la chasse, du braconnage, de la perte du biotope et de l’empoisonnement.

Trois mois ou environ 110 jours de gestation sont nécessaires pour que les petits se développent dans le ventre maternel. Les lionnes mettent bas 1 à 6 petits par portée et celle-ci se compose à nouveau de trois lionceaux.

Toute la troupe de lions sera bientôt réunie. “Nous espérons pouvoir les introduire rapidement auprès des autres à l’extérieur. La première progéniture de Nestor et Tasa, les filles Waka et Winta et le fils Whisker, rejoindront un autre zoo d’ici quelques mois. Les petits mâles sexuellement matures convoitent la place de leader de la troupe, ce qui pourrait donner lieu à de violents conflits avec le père Nestor. Avec leurs précieux gènes, les femelles Waka et Winta vont pouvoir fonder une nouvelle branche généalogique en mettant bas à leur tour”, explique la soigneuse Sarah.

Cette nouvelle portée va sans aucun doute apporter une nouvelle dynamique dans la montagne des lions du Zoo d’Anvers. Les interactions entre les nouveaux venus et leurs frères et sœurs plus âgés, sous l’œil vigilant de la maman Tasa, garantissent de nombreux moments privilégiés.