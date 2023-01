Zoning de Ghislenghien : vingt nouvelles voitures retrouvées incendiées chez Gefco

Ce nouvel incendie fait suite au feu qui a détruit, la nuit de jeudi à vendredi, une quarantaine de véhicules sur le site de Ghislenghien qui regroupe entre 10.000 et 13.000 véhicules sur plus de 45 hectares. Les causes de ces deux incendies ne sont toujours pas déterminées. Le dossier est au stade de l’information entre les mains du parquet de Tournai.