Zones Urgentes à Transformer : le documentaire sur les retraités qui veulent changer le monde

Qui a dit que les séniors ne se préoccupaient pas de l’avenir des futures générations ? Marie-Thérèse et Christian, héros du documentaire ZUT, en sont la preuve ! En 2016, Marie-Thérèse tire la sonnette d’alarme. La cause de son engagement soudain ? Le nombre de maladies et de décès qui se démultiplient autour d’elle dans sa commune wallonne. Et les responsables ne font aucun doute pour elle : ce sont les pesticides. Malgré l’emballement médiatique et l’intérêt des politiques pour son histoire, rien ne change. Accompagnée dans sa lutte par Christian et d’autres habitants, ils décident de se saisir à bras-le-corps de cette cause chère à leur cœur en créant en 2021 une ZUT : une Zone Urgente à Transformer où les pesticides seraient totalement bannis. Mais leur sentiment d’urgence est-il réellement partagé ?