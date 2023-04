Zones semi-piétonnes, verdurisation, carrefours sécurisés, tram enterré : le rond-point Meiser ne sera plus un rond-point

La commune de Schaerbeek a été associée aux discussions autour du projet de réaménagement de la place Meiser, même si la voirie est régionale et que le dernier mot reviendra à la Région. Pour autant, les autorités locales ont obtenu, lors de précédents débats, que Bruxelles Mobilité renonce à fermer totalement l’accès à la place via l’avenue Plasky (mise en cul-de-sac) et via l’avenue Rogier.

Tout cela manque de vision globale

La nouvelle mouture est donc un mieux, mais pas encore totalement satisfaisante. "Enfin, nous allons dire, après tant d’années, on s’intéresse enfin à la mobilité de la place Meiser qui constitue un enjeu de sécurité routière important avec des accrochages réguliers et parfois même des accidents beaucoup plus graves", réagit Cécile Jodogne (DéFI), bourgmestre faisant fonction. "C’est un espace complexe. C’est pour cela que peu de personnes ont osé s’y attaquer. Nous nous réjouissons donc que la Région fasse aujourd’hui des propositions."

Il n’empêche, enchaîne la bourgmestre, "c’est assez regrettable que ce soit plic-ploc. On a le boulevard Reyers qui, depuis la démolition du viaduc il y a près de huit ans, ne bénéficie que d’un aménagement provisoire. Certes, il a obtenu un certificat d’urbanisme, mais ce n’est pas encore un permis. En outre, en ce qui concerne le boulevard Lambermont, le projet va seulement faire l’objet d’une demande de permis d’urbanisme de la Région. Tout cela se fait, maintenant avec la place Meiser, sans que nous puissions avoir une vue d’ensemble. Evidemment, il y a des questionnements en termes de reports de trafic. Nous avons un regret quant au manque de vision globale sur ces trois-quatre gros chantiers dans ce quartier."

La sécurité routière : essentielle pour nous

Cécile Jodogne rappelle que la commune a mis en place une maille et un plan de mobilité entre l’avenue Cambier et l’avenue des Azalées avec des sens uniques, qui auront un impact sur la mobilité jusqu’à la place Meiser après rénovation.

"Nous avons en tout cas transmis nos questions à la Région. Nous espérons des réponses avant le dépôt de la demande de permis. Ce sont des questions que se posent les habitants, les automobilistes et les cyclistes. Même si, il est vrai, le projet régional visant la place Meiser structure plus clairement la place autour de deux axes, la chaussée de Louvain et les boulevards militaires, tout en mettant à disposition un peu plus d’espaces pour des arrêts de trams plus confortables, des pistes cyclables, des traversées piétonnes… Et avec, surtout, un focus sur la sécurité routière. C’était essentiel pour nous."