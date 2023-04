Zones Natura 2000 : Bruxelles, une ville plus verte qu’on ne l’imagine

À part les chiens lâchés par leurs maîtres sur les vastes prairies du site, quel type de bio-diversité abrite le Kauwberg ? "On y trouve plusieurs espèces de chauves-souris, entre autres, comme la pipistrelle", développe Mathias Engelbeen, chargé de projet à Bruxelles Environnement. "Il y a aussi une énorme diversité d’abeilles sauvages sur le site, plus de 80 espèces. Des renards fréquentent le site, bien sûr, et pas mal d’espèces de papillons de jour aussi, qui sont profondément liés aux différents biotopes que l’on trouve, les prairies, les lisières, les zones boisées, les massifs boisés […]"

Le principal défi consiste à rendre compatible la fréquentation d’un tel site par le grand public avec le maintien de la bio-diversité. Maëlle De Brouwer est l’échevine uccloise de l’environnement (Ecolo) : "Il est très important de garder un accès aux espaces verts pour les gens de Bruxelles. De tout Bruxelles, parce que le Kauwberg n’accueille pas que des Ucclois.es mais aussi parfois des gens qui viennent de l’autre bout de la ville parce que cet endroit a un charme qui lui appartient très fortement. Cet équilibre entre l’accueil récréatif – les promeneurs, les chiens, les enfants – et le maintien de la bio-diversité est en train de se construire et le plan de gestion est aussi là pour un petit peu formaliser et aplanir la situation. Il est évident que quand on avait l’habitude de se promener dans le Kauwberg parce qu’il n’y avait aucune gestion, il n’est jamais très agréable de s’entendre dire qu’il faut marcher sur les chemins, etc".