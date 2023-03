Zone indo-Pacifique : l’Inde et l’Australie veulent renforcer leur coopération militaire

L’Australie, l’Inde, les USA et le Japon forment l’alliance Quad qui entend contrer l’influence de la Chine dans la région. "Le Premier ministre Modi et moi-même avons discuté de l’incertitude croissante en matière de sécurité à l’échelle mondiale et nous nous sommes engagés à renforcer le partenariat indo-australien dans la défense et la sécurité pour relever des défis communs et œuvre en faveur d’une région indo-pacifique stable ouverte et prospère", a encore déclaré Anthony Albanese. Le dirigeant australien se rendra ensuite aux USA, à Détroit où il rencontrera le Président américain et le Premier ministre britannique, pour discuter également de sujets ayant trait à la Défense, dans le cadre du traité AUKUS qui lie les trois partenaires. Des détails sont attendus sur la livraison de sous-marins nucléaires à l’Australie, comme annoncé il y a un an dans le cadre de cette alliance.