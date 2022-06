Zone euro : le chômage reste à son niveau le plus bas en avril, à 6,8%

En avril 2022, 13,264 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 11,181 millions dans la zone euro. Sur un an, par rapport à avril 2021, la chômage a diminué de 2,543 millions de personnes dans l'UE et de 2,175 millions dans la zone euro.

En Belgique, le taux de chômage était de 5,7% en avril, un peu plus élevé qu'en mars (5,6%), et contre un taux de 6,4% en avril 2021.