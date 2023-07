Zone euro : la BCE relève son taux de référence de 0,25 point et atteint son plus haut niveau depuis mai 2001

La BCE a par ailleurs décidé de ramener à 0% la rémunération d’une partie des réserves des banques à son guichet, qui ont un caractère obligatoire, ce qui va réduire la facture qu’elle doit payer en intérêts sur les réserves qui représentent encore plusieurs billions d’euros.

"L’inflation ralentit, mais devrait rester trop forte pendant une trop longue période", a déclaré l’institution dans un communiqué. Le taux de dépôt, qui fait référence, se hisse au même niveau que son pic historique de 3,75%, atteint entre octobre 2000 et mai 2001. Le taux de refinancement se situe à 4,25% et le taux de facilité de prêt marginal à 4,50%.

En zone euro, l’inflation est certes en recul, à 5,5% sur un an en juin, mais surtout grâce au tassement des prix de l’énergie, et en restant très au-delà de l’objectif de 2% fixé par la BCE.

Et la suite ? La BCE va fixer ses taux d’intérêt directeurs "à des niveaux suffisamment restrictifs" et ce "pour assurer un retour au plus tôt de l’inflation" à 2%, explique l’institution. Cela ne permet pas de conclure qu’une nouvelle hausse des taux se profile déjà pour sa prochaine réunion en septembre.