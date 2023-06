Zone euro : la BCE "poursuivra" ses hausses de taux en juillet, déclare Lagarde

La Banque centrale européenne a un rôle de leader. Quand elle décide de relever les taux directeurs, c’est-à-dire les taux qui vont servir de référence pour le marché, c’est l’ensemble des taux d’intérêt qui montent. Ça signifie qu’emprunter de l’argent va coûter plus cher.

La BCE espère que la hausse des taux d’intérêt va dissuader les ménages et les entreprises d’emprunter et donc de dépenser. Car quand il y a moins de dépenses, on fait baisser la demande et par ricochet la pression sur les prix. L’objectif est donc de diminuer ou de stopper la hausse des prix.

La BCE s’est lancée il y a un an dans ce cycle sans précédent de resserrement monétaire pour contrer la flambée des prix et certaines voix appellent désormais à une pause pour ne pas peser davantage sur l’activité économique. La responsable a au contraire mis en garde mardi contre un revirement "trop rapide de la politique monétaire" face à un "processus d’inflation plus persistant", dans la zone euro.