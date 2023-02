Zone euro : la Banque centrale européenne relève à nouveau ses taux d’intérêt de 0,50 point

Il s’agit par ailleurs d’une amélioration en trompe-l’œil car l’inflation "sous-jacente" – hors énergie et alimentation – s’est en même temps maintenue à 5,2% et "devrait rester obstinément élevée en 2023", prévient Fritzi Köhler-Geib, cheffe économiste de la banque publique KfW. En cause, "l’amélioration des perspectives économiques, un marché du travail tendu, des revendications salariales substantielles et une proportion élevée d’entreprises européennes qui s’attendent à ce que les prix de vente continuent d’augmenter", selon l’experte. La BCE a d’autant moins de scrupule à serrer davantage la vis monétaire que la zone euro devrait échapper à une récession cet hiver, grâce à une légère croissance du PIB (+ 0,1%) au quatrième trimestre de 2022, selon Eurostat.

Le premier trimestre en cours a vu l’activité repartir en janvier, selon l’indice PMI, grâce à l’amélioration des chaînes d’approvisionnement et la réouverture de l’économie chinoise. Jusqu’où iront les hausses de taux de la BCE ? C’est ce que guetteront les économistes dans les propos de Christine Lagarde lors de la conférence de presse à partir de 13h45 GMT. Le communiqué de la BCE laisse la porte ouverte à toutes les options, indiquant que les futures décisions "resteront dépendantes des données". Mais l’institution prévient aussi qu’elle "continuera d’augmenter sensiblement les taux d’intérêt à un rythme régulier et de les maintenir à des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour au plus tôt de l’inflation" vers l’objectif.