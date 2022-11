Zone de police Vesdre : qui va payer le salaire des policiers ? Pepinster, Verviers et Dison devant le tribunal de Liège

A Pepinster, le bourgmestre Godin ne veut rien entendre : on lui demande trop et on lui donne trop peu de policiers.

Nous nous trouvons toujours à court de policiers.

"On réclame à la commune de Pepinster 225.000 euros de trop par rapport aux effectifs sur le terrain, explique le bourgmestre de Pepinster. Nos équipes sont principalement en intervention sur Verviers et partiellement sur Dison, plus à problèmes que Pepinster. Nous nous trouvons donc toujours à court de policiers".

La zone de police n’aurait plus les liquidités suffisantes pour payer les salaires.

"Si tout le monde décrétait de ne pas payer ses dotations ou de ne les payer qu’en partie, la zone de police n’aurait plus les liquidités suffisantes pour payer les salaires de nos policiers", réagit son homologue pour la commune de Verviers.

La zone de police calcule que depuis 2018, Pepinster lui doit pas loin d'un million d'euros. La Ville de Verviers et la commune de Dison se joignent à la plainte de la zone Vesdre. Ça se réglera devant le tribunal de première instance de Liège.