Zone de police Centre-Ardenne : le Commissaire André Mathieu part à la retraite

Mais 40 ans de carrière à la police, ce ne sont pas que des trophées et des médailles. "L’essentiel de mon métier a été d’écouter le citoyen. La police n’a pas la réponse à tous les problèmes, mais elle doit pouvoir tous les entendre. Aujourd’hui, la situation change. Nous sommes pressés par le temps. Tout doit aller de plus en plus vite. Nous passons parfois à côté d’une certaine proximité avec le citoyen à cause de cela. Dans le futur, la police veut encore davantage se digitaliser. C’est à mon sens une erreur. Nous avons besoin de contacts humains pour comprendre les situations. C’est ce que je redoute le plus à l’avenir."

Mais cela, ce sera à la charge de son successeur de pousser les curseurs au juste niveau. Il sera bien question de successeur et non de remplaçant. André Mathieu a vu grandir sa zone, et avec elle son personnel. Au détour d’un couloir, un homme en uniforme s’arrête.

- "C’est pour le départ du chef ?"

- "C’est cela… J’imagine que vous avez des anecdotes…"

- "Des centaines !", lance l’un d’eux. Mais nous n’en aurons pas une. Ils parlent de lui comme l’on parle d’un père. Gentil, bienveillant, ouvert, à l’écoute… Pas une seule ombre au tableau.

"Allez, je vais vous le dire… Le matin, il m’est arrivé d’arriver de très mauvaise humeur. Je pense que cela se voyait parce que pas une mouche ne volait. Ils savaient qu’il était temps de me laisser seul dans mon bureau. Mais comme tout, cela passe rapidement", rigole l’homme qui risque d’un jour être canonisé par les siens.

L’arme déchargée, le képi raccroché… Alain Mathieu tourne les talons de sa zone "sans nostalgie, et sans regret."