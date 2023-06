Zone de basses émissions : l’interdiction des scooters pourrait être reportée à 2028 à Bruxelles

Les véhicules les plus polluants sont petit à petit écartés de la zone de basse émission à Bruxelles. Toute une série a déjà été interdite l’année dernière, d’autres devraient l’être en 2025. Mais ce mercredi, dans le journal l’Echo, on apprend qu’une partie des véhicules concernés, les scooters limités à 45 km/h, pourraient bénéficier d’un délai supplémentaire pour circuler.

Mesures sociales

Le ministre Bruxellois de l’Environnement, Alain Maron, s’apprêterait à faire passer une série de mesures sociales en gouvernement. Dans ce paquet de mesures, il y aurait une modification du calendrier de la zone de basse émission pour les deux-roues. En clair, l’interdiction des cyclomoteurs avec une cylindrée de 50 cm cube maximum serait déplacée de 2025 à 2028, et la sortie totale du thermique pour cette catégorie se ferait donc en 2030 et plus en 2028 comme c’était prévu jusqu’ici.

Marche arrière inattendue

La nouvelle est d’autant plus surprenante que les normes pour 2025 ont été fixées tout récemment par le gouvernement bruxellois. A l’époque, le même ministre Maron justifiait l’interdiction rapide des scooters thermiques par les bénéfices attendus en termes de qualité de l’air et de nuisances sonores. De quoi s’interroger sur les raisons de cette marche arrière inattendue. Pour le ministre, il y aurait un déficit d’information vis-à-vis des propriétaires de ces scooters ce qui risquait de les piéger en 2025. Il ajoute que le report de 3 ans pour ces deux-roues aura un impact négligeable, d’autant qu’ils devront tous passer à l’électrique en 2030.