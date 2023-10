Zoï Sévérin de "Ici tout commence" évoque ses adieux difficiles avec ses anciens partenaires de jeu

L’actrice, qui campe depuis 2021 le rôle de Jasmine dans "Ici tout commence", a notamment mentionné le départ de Mikaël Mittelstadt et Nicolas Anselmo, avec lesquels elle avait au fil du temps noué une solide amitié. "Pour Mika, ça a été l'enfer. Je crois que ça se voit d'ailleurs dans les scènes de fin où j'apprends qu'il part au Japon. C'étaient des scènes où la fiction rejoint la réalité", rapporte-t-elle, avant d’ajouter "Le départ de Nico, pareil. (…) Il est vraiment hyper bienveillant, il donne de l'amour à tout-va et il manque beaucoup au quotidien".

Mais c’est probablement ses adieux à Thomas Da Costa, l'interprète d'Axel Teyssier, avec lequel elle formait à l’écran l’un des couples emblématiques de la série, qui auront le plus ému les téléspectateurs. "La dernière scène qu’on a tournée ensemble, celle où on se dit "Ok, on se sépare", je me suis surprise à avoir des vraies larmes. Je ne regardais plus Axel mais Thomas", explique-t-elle.