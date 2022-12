"Zoey's Extraordinary Playlist", la série touchante qui va vous faire chanter et danser

Les États-Unis ont l'habitude de créer des séries alliant magnifiquement danse et chant, et Zoey's Extraordinary Playlist entre parfaitement dans cette catégorie. Elle rappelle les meilleurs moments de la cultissime Glee, ou plus récemment la délurée Crazy Ex Girlfriend, dont les numéros musicaux ont marqué les spectateurs. La bande originale est hyper électrique, passant allégrement de No Doubt à Gnarls Barkley, les Rolling Stones Whitney Houston, Céline Dion, Katy Perry ou Miley Cyrus. Vous pouvez découvrir la plupart de ces titres dans la playlist ci-dessous.

Si les scènes musicales fonctionnent si bien, c'est principalement grâce au casting particulièrement polyvalent et talentueux. Dans le rôle principal, Jane Levy est renversante de naturel, et elle est bien entourée par Lauren Graham (vue et adorée dans Gilmore Girls et Parenthood), Peter Gallagher (Newport Beach), Skylar Astin (Pitch Perfect), Alex Newell (Glee) ...