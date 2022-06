Zoe, Yago ou encore Xenia : Séville va nommer ses vagues de chaleur et c’est une première mondiale

Ce projet se base sur "l’analyse des données climatiques historiques et des données locales sur la santé et la mortalité pour la ville de Séville", peut-on lire dans le communiqué. "Il est alimenté par un nouvel algorithme qui prévoit les vagues de chaleur jusqu’à cinq jours avant le phénomène et catégorise automatiquement en fonction de son impact sur la santé humaine et la mortalité."

Les vagues de chaleur sont ainsi classées en trois catégories, par degré de sévérité. Celles qui se retrouvent dans la troisième catégorie pourront être baptisées de la dernière à la première lettre de l’alphabet. Les cinq premiers noms sont déjà connus :