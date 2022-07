Zoe : le premier nom donné officiellement à une vague de chaleur dans le monde

Zoe, le premier nom donné à une vague de chaleur dans le monde, a frappé l’Espagne au mois de juillet 2022.

L’Espagne l’avait prévu, le pays va désormais donner des noms aux vagues de chaleur qui sévissent dans cette région du monde.

La Grèce, il y a un an avait déjà proposé de nommer les catastrophes naturelles et de ne pas se cantonner aux ouragans et tempêtes. Un moyen, selon certains scientifiques, de conscientiser autorités et citoyens.

Séville est donc finalement la première ville au monde à nommer les périodes de chaleur extrême, le maire Antonio Muñoz ayant déclaré en juin que toute vague de chaleur atteignant la catégorie 3 (la plus sévère) recevrait un nom humain.

Ce premier nom a finalement été donné à la vague de chaleur qui a frappé l’Espagne et une grande partie de l’Europe au mois de juillet. Zoe est le premier nom car il a été décidé de remonter l’alphabet en commençant donc par le Z.