Zoé Brichau interroge sur le devoir de désobéissance civile dans "Lupus"

Lorsque la voix d’un peuple s’élève contre celle de son gouvernement, comment se positionne un policier par rapport aux ordres qu’il reçoit ? C’est la question à laquelle Zoé Brichau a tenté de répondre à travers "Lupus", un court-métrage à découvrir ce mercredi 29 mars sur La Trois et en streaming sur Auvio.

Pour Zoé Brichau, l’histoire débute en 2019, alors qu’elle est encore étudiante à l’Institut National supérieur des arts du spectacle. Dans le cadre de ses études, elle a en effet l’occasion de quitter Bruxelles quelque temps pour réaliser un documentaire au Chili, où de plus en plus de voix s’élèvent contre l’augmentation des prix des services publics. Sur place, elle participe à plusieurs manifestations lors desquelles elle assiste à des violences policières, et de là, commence à s’interroger sur les motivations de ces hommes et de ces femmes membres des forces de l’ordre.

"Je me posais souvent la question : Qu’est-ce qui se passe dans leurs têtes, pour qu’ils agissent comme ça alors qu’ils font eux aussi partie du peuple et qu’ils ont les mêmes revendications ?" raconte-t-elle ainsi lors d’une interview donnée à l’occasion du Festival du film de Gand, où son court-métrage a été présenté pour la première fois.