Zlatko Dalic prolonge son contrat à la tête la Croatie jusqu’au Mondial 2026

Après un beau parcours lors de la Coupe du monde au Qatar, Zlatko Dalic s’est vu offrir un nouveau contrat à la tête de l’équipe nationale croate jusqu’au Mondial 2026.

Initialement nommé pour un contrat à court terme en 2017, Dalic s’est avéré très efficace dans ce rôle. Il s’est d’abord qualifié pour la Coupe du monde 2018, ce qui lui a valu un contrat à temps plein, puis a mené la "génération dorée" croate jusqu’en finale avant une défaite 4-2 contre la France.

Après une percée surprenante jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar l’année dernière, les Croates ont été battus par les futurs vainqueurs, l’Argentine. Ils ont ensuite décroché la troisième place en battant le Maroc (2-1). "Zlatko Dalic a absolument rempli tous les objectifs qui lui étaient fixés au cours de ces cinq ans et demi, et en parallèle il a signé deux magnifiques parcours à la Coupe du monde en Russie et au Qatar où il a conduit la Croatie à la deuxième et la troisième place, devenant ainsi l’entraîneur le plus titré de notre histoire" a déclaré le président de la Fédération croate de football, Marijan Kustic. "Par conséquent, je suis extrêmement heureux que nous ayons trouvé un accord afin de poursuivre cette coopération absolument brillante jusqu’à présent." Dalic a ajouté : "J’ai souligné à plusieurs reprises que ce travail est le plus grand honneur et le plus grand plaisir que je puisse avoir en tant qu’entraîneur, et j’ai vraiment hâte de vivre le futur de cette équipe croate."

Dalic espère désormais prendre un bon départ en qualifications pour l’Euro 2024 avec des matchs contre le Pays de Galles le 25 mars et en Turquie le 28, avant une demi-finale de la Ligue des Nations face aux Pays-Bas (14 juin).