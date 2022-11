Zlatko Dalic et la Croatie prêts à affronter la Belgique : "On ne jouera pas le match nul"

Zlatko Dalic, le sélectionneur de la Croatie, était logiquement heureux après la victoire 4-1 de son équipe contre le Canada pour le compte de la 2e journée du groupe F de la Coupe du monde dimanche. Un succès qui permet aux Croates de prendre la tête du groupe F avant d'affronter la Belgique, 3e, jeudi dans un match décisif pour la qualification pour les huitièmes de finale.

"Je veux féliciter mon équipe pour ce match extraordinaire, a déclaré Zlatko Dalic. On a joué contre une équipe très puissante, ils ont marqué d'entrée mais on a réussi à retourner la situation. On aurait pourtant pu prendre plus de buts dans les quinze premières minutes. Je suis fier, la Croatie a montré sa force et sa qualité. On a franchi une étape mais une très bonne équipe nous attend avec la Belgique."

Un duel face aux Diables Rouges que les Croates débuteront en position de force. Avec 4 points, la Croatie pourra se contenter d'un nul face à la Belgique qui sera, elle, probablement obligée de s'imposer pour voir les huitièmes de finale.

"On ne jouera pas le match nul. On ne doit pas se laisser envahir par l'euphorie de cette victoire ce soir. On est en Coupe du monde, il n'y a aucun match facile. La Belgique doit gagner mais nous voulons gagner aussi. On doit récupérer et proposer le même football de qualité que ce soir."