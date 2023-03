Zlatan Ibrahimovic privé de son record de longévité par un joueur de… Gibraltar

En montant au jeu à la 73e minute du duel face à la Belgique vendredi soir, Zlatan Ibrahimovic pensait bien pouvoir devenir le joueur le plus âgé depuis Dino Zoff à disputer une rencontre de qualifications pour un championnat d’Europe. Las pour le Suédois, un joueur de Gibraltar lui a volé la vedette.

Lee Casciaro a en effet joué avec son pays, battu 0-3 par la Grèce, lors de la journée d’ouverture des qualifications pour l’Euro 2024 vendredi soir. A 41 ans et 176 jours, il fait mieux que le gardien italien qui avait alors 41 ans et 90 jours lors d’une rencontre face à la Suède le 29 mai 1983. Battue par la Belgique (0-3) à Solna, la Suède a vu Zlatan Ibrahimovic effectuer son retour en équipe nationale. Il est monté au jeu à un quart de la fin alors que le marquoir indiquait déjà 0-2. L’attaquant de l’AC Milan avait vendredi soir 41 ans et 172 jours.