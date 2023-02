Charles De Ketelaere vit un début d’aventure compliqué sous ses nouvelles couleurs. Débarqué au Milan AC pour la modique somme de 32 millions d’euros cet été, le grand belge peine à convaincre du côté de la Botte. Après 28 rencontres, le Diable Rouge (11 sélections) n’a toujours pas trouvé le chemin des filets alors qu’il n’a délivré qu’une petite passe décisive (lors de son 3e match). Malgré ses statistiques faméliques, l’élégant milieu offensif peut compter sur un soutien de taille : celui du revenant Zlatan Ibrahimovic.

À 41 ans, le géant suédois a fait son retour sur les pelouses de Serie A, neuf mois après avoir été opéré du genou gauche. À l’issue de la rencontre face à l’Atalanta (victoire 2-0), Zlatan a volé au secours du jeune "CDK" au micro de Sky Italia : "Je me reconnais en lui. Je me reconnais quand j’ai fait mes premiers pas en dehors de mon pays. Ça m’a pris un an. C’est difficile d’être loin de son pays et de sa famille. Il doit s’y habituer. Mais ici à Milan, tout le monde l’aide pour qu’il se sente chez lui dans le vestiaire. Il doit simplement se débloquer. Et une fois que ce sera le cas, il ne s’arrêtera plus. Il doit suivre ce que l’entraîneur lui dit de faire".

Voilà des mots qui devraient faire plaisir au principal intéressé.