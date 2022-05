Zlatan Ibrahimovic poste une vidéo de ses purges au genou : "Je n’ai jamais autant souffert"

Zlatan Ibrahimovic est un grand guerrier. A 40 ans, la star suédoise raconte l’enfer qu’il a vécu ses six derniers mois sur sa page Instagram. Déjà opéré du genou en 2021, Ibracadabra a souffert des tendons d’Achille cette saison. Le sacre de l'AC Milan après 11 ans d'attente est encore plus savoureux pour le colosse aux genoux d'argile.

De sa grosse blessure jusqu’au Scudetto avec les Milanais, Zlatan évoque son calvaire : "Pendant les six derniers mois, j'ai joué sans ligament croisé dans mon genou gauche. J’ai eu le genou gonflé. Vidange du genou une fois par semaine pendant six mois. Je n'ai pu m'entraîner avec l'équipe que 10 fois au cours des six derniers mois. J'ai pris plus de 20 injections. Des antidouleurs tous les jours. Je n'ai presque pas dormi à cause de la douleur. Je n'ai jamais autant souffert sur et en dehors du terrain."

Zlatan ne s’en cache pas, le 19e titre de champion d’Italie des Rossoneri est un des plus beaux de sa carrière au vu de l’adversité. "J'ai transformé quelque chose d'impossible en quelque chose de possible. Dans mon esprit, je n'avais qu'un seul objectif, faire de mes coéquipiers et de mon entraîneur des champions d'Italie parce que je leur avais fait une promesse. Aujourd'hui, j'ai un nouveau ligament et un autre trophée.", écrit-il.

Souvent blessé ces derniers mois, le Suédois vient de se faire opérer du genou et sera absent 7 à 8 mois. Ibracadabra ne sera pas de retour avant 2023 et il n’a pas encore annoncé s’il comptait prendre sa retraite.