Zlatan Ibrahimovic et la Suède : un je t’aime moi non plus version baltique

Étrange histoire d’amour ou désamour parfois égocentrique que celle de Zlatan Ibrahimovic avec son équipe nationale. Car oui, si vous aviez loupé l’information, le colosse sera bien dans le groupe suédois qui affrontera nos Diables Rouges ce vendredi. Une 136e sélection qui vient s’ajouter à un parcours pour le moins contrasté avec la Suède.

Alors que l’Europe sort du doublé Coupe du Monde 98 – Euro 2000 des Français, un jeune Suédois va découvrir l’ivresse des soirées internationales. Le 31 janvier 2001, Zlatan Ibrahimovic joue ses premières minutes avec ses compatriotes dans un assez anonyme match nul (0-0) contre les Îles Féroés. Remplaçant lors des rencontres qui suivent, l’attaquant de Malmo à l’époque va ensuite sortir de la sélection pour aller s’aguerrir avec les U21. Presque un an plus tard et désormais titulaire à l’Ajax Amsterdam, l’avant-centre rejoint l’équipe fanion afin d’entamer la dernière ligne droite vers le Mondial 2002.