ZLAN 2022 : itinéraire d’une première fois pour les Croustilles

Pour Jussetain, il s’agissait de sa deuxième participation à la ZLAN. Lors de l’édition précédente, il participait avec Ponce et Onutrem au sein du FC Fleurs. Quand on lui demande s’il y a une différence d’expérience entre cette année-ci et l’édition précédente, il se confie : " La différence réside surtout dans le fait que je connais Pastèque et Takamari depuis plus longtemps que Ponce et Onu. Il y a donc moins de retenue si on échoue sur un jeu avec eux. Cette année, la Zlan, je l’ai abordée de manière sereine parce que je suis clairement là pour m’éclater et chill à la fois. Le fait de venir sans avoir des objectifs trop ambitieux, ça t’enlève de la pression. "