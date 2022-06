Zizou Bergs "invité" à Wimbledon : "je n’avais jamais pleuré pour quelque chose de positif avant"

S’extirper des qualifs et s’en aller gagner le tournoi, c’est un peu la marque de fabrique de Zizou. Avant Ilkley, il a déjà fait le coup à Saint-Pétersbourg et Lille. "Je préfère les matches aux entraînements, je trouve que tu apprends plus. Le but en arrivant à Ilkley était d’améliorer mon jeu sur gazon. Cela faisait 5 ans et mes années juniors que je n’avais pas joué sur cette surface. Je voulais m’améliorer en vue des qualifs de Wimbledon. Je suis sorti des qualifs à Ilkley. Au premier tour, je suis mené 5-4 dans le deuxième set avec un break contre moi. Je suis revenu d’une situation très difficile. Depuis ce moment-là, j’avais vraiment confiance dans le fait que je pouvais gagner le tournoi. Je me sentais encore frais à la fin du tournoi. Peut-être aussi parce que je savais qu’il y avait une wildcard au bout".



Le scénario britannique lui a permis de faire le plein de confiance. Mais difficile de se fixer des objectifs précis pour Wim'. "Ça dépendra beaucoup du tirage. Je peux très bien tomber contre Nadal ou une autre wildcard au premier tour. Je sais que j’ai l’opportunité de gagner des matches mais ça dépendra aussi du tirage. Je préférerais tomber contre un gros joueur au 2e ou au 3e tour parce que cela voudra dire que j’ai gagné un ou plusieurs matches. Mais si je tombe contre Nadal au premier tour ce sera un rêve. Il n’est plus sur le circuit pour longtemps et j’ai vraiment envie de jouer contre lui".