Zizou Bergs insulté par des parieurs après sa défaite à Roland-Garros : "C’est malheureusement habituel dans le monde du tennis"

Battu au deuxième tour des qualifications à Roland-Garros par le Portugais Frederico Ferreira Silva (6-3, 6-3), Zizou Bergs a une nouvelle fois été victime d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. "C’est habituel", a confié le jeune belge de 23 ans au micro de Charles-Emmanuel de Wasseige.

"Comme d’habitude, j’ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux qui n’étaient pas forcément gentils. Mon père aussi en a reçu. Même si je gagne, je reçois des insultes. C’est le problème des paris. Les gens parient sur des joueurs et quand le résultat n’est pas en la faveur des parieurs, ils nous retrouvent sur les réseaux. Certains ont dit qu’ils allaient me retrouver. C’est habituel… mais honnêtement, ça ne me fait rien. Dès que tu commences ta carrière professionnelle, tu reçois des insultes. C’est malheureusement banalisé dans le monde du tennis. Je ne sais pas quel comportement adopter face à ces insultes. Je ne pense pas que se plaindre individuellement sur les réseaux est la bonne solution. Il faudrait une réaction collective des joueurs. C’est tous ensemble qu’il faut agir. L’ATP et les sites de paris devraient aussi agir et dire d’arrêter d’envoyer des insultes aux joueurs".

Mais comment empêcher les parieurs frustrés de s’en prendre aux joueurs ? En interdisant les paris sur les matches de tennis ? "Ça pourrait être la meilleure option. Mais les paris sont une source d’argent trop importante pour le sport. Regardez l’ATP… Ils donnent les datas aux sites de paris et gagnent beaucoup d’argent de cette façon. C’est malheureux. Pour nous les joueurs, c’est normal de recevoir des insultes ou des demandes pour gagner ou perdre un match. Quand je reçois ce genre de message, je le signale à l’ITIA (International Tennis Integrity Agency) pour leur dire que je ne veux pas être mêlé à ça", a conclu le 131e mondial.