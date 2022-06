Zizou Bergs fait ses débuts à Wimbledon, retour sur les premiers pas des Belges en Grand Chelem

A 23 ans, Zizou Bergs disputera son tout premier match en Grand Chelem à Wimbledon ce mardi. Après une victoire au challenger d’Ilkley, le nouveau protégé de Ruben Bemelmans a obtenu une invitation pour disputer le premier majeur de sa carrière, où il affrontera Jack Draper, 108e mondial.

Bergs est sur le circuit depuis quelques années et a déjà remporté quatre challengers. Si sur le circuit majeur il n’a glané que trois petites victoires en neuf participations, il a brillé en Coupe Davis cette année en offrant le cinquième point aux Belges face à la Finlande, synonyme de qualification pour la phase finale.

Mais la participation à un Grand Chelem est à classer dans une autre catégorie. Le Belge sera confronté au gratin du tennis mondial dans le mythique complexe du All England Lawn Tennis Club et disputera pour la première fois de sa carrière, des rencontres en cinq sets. De plus, les Grands Chelems offrent un prize money conséquent et, en temps normal, des points ATP plus importants (aucun point ne sera accordé cette année suite à l’exclusion des joueurs russes et biélorusses, NDLR).

Le Belge s’apprête donc à vivre un moment unique dans sa carrière et espère sortir son meilleur tennis pour briller sur une surface qu’il affectionne, alors qu’il n’a rien à perdre. Mais quelles ont été les débuts en Grand Chelem de ses compatriotes masculins ces dernières années ?