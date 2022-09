Zirkzee : "J’ai discuté de manière très intensive avec Peter Verbeke pour un transfert définitif à Anderlecht"

Comme on se retrouve. Joshua Zirkzee est actuellement en Belgique, avec l'équipe nationale espoirs, qui affrontera la Belgique vendredi à 18h30 à Louvain. L'attaquant batave était en conférence de presse mercredi et est revenu sur son transfert à Bologne lors du mercato estival alors qu'Anderlecht essayait aussi de l'attirer. "Bologne me proposait un beau plan sportif" explique le joueur dans une interview reprise par l'ensemble de la presse belge. "En retournant à Anderlecht, j’avais la certitude de jouer chaque semaine comme l’an passé. Le foot européen via la Conference League était aussi un atout supplémentaire. Mais, en Serie A, vous jouez toutes les trois semaines contre une équipe du top européen. " Saisis ta chance quand elle se présente " : cela a toujours été mon leitmotiv et ça le sera à jamais."

Le choix a donc été compliqué pour le joueur, qui concède avoir été loin dans les discussions avec Anderlecht. "Ce match contre l’équipe nationale belge Espoirs me permettra de revoir notamment Yari Verschaeren et Marco Kana. Pour le même prix, je jouerais encore avec eux à Anderlecht cette saison. J’ai discuté de manière très intensive avec Peter Verbeke pour un transfert définitif au Sporting" ajoute le joueur de Bologne. "Tous les deux ou trois jours je recevais des messages pour me demander où cela en était. J’étais vraiment sur le point de revenir."

"Croyez-moi, ce ne fut pas un choix facile" termine le Néerlandais. "J’ai vécu beaucoup de jours agités car mon avenir était en jeu. Quoi qu’il en soit, le Sporting reste dans mon cœur et Peter demeure un ami. Je reviendrai peut-être un jour donner un coup d’envoi et dire bonjour dans le vestiaire mais je ne suis pas une icône comme Kompany, hein…"