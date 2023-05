Zinne Games Festival : le nouveau rendez-vous bruxellois du jeu vidéo

Et c’est bien cela que le Zinne Games Festival espère réussir : rassembler tous les publics du jeu vidéo à Bruxelles et encourager leur rencontre. Tant du côté professionnel que récréationnel, ces publics ont tout intérêt à se rencontrer et échanger autour de leur médium favori.

Comme le déclarait Ekin Bal, directeur du pôle Médiation Culturelle Numérique chez Arts&Publics, à nos confrères de l’Echo : "[…] On a deux publics cibles en tête. Les passionnés d’une part, et le grand public, notamment les familles d’autre part. Cette ouverture aux familles est un point crucial pour nous et nous espérons les voir venir nombreuses. D’autant plus que de nombreux parents d’aujourd’hui jouent autant, voire plus que leurs enfants. Au passage, on compte aussi sur la qualité de la programmation pour déstigmatiser le jeu vidéo, qui, chez certaines personnes, génère encore une forme de panique."