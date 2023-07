Zinho Vanheusden, le cocon de Sclessin pour relancer une carrière minée par les blessures

La plus belle partie de sa carrière est-elle déjà derrière lui ? Zinho Vanheusden revient au Standard avec l’intime conviction qu’il a encore beaucoup à offrir au football belge et notamment à un club où il a brillé plus que nulle part ailleurs. Retour sur la trajectoire d’un immense espoir du football belge qui, à bientôt 24 ans, doit impérativement se retrouver.