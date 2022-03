Zinho Vanheusden forfait pour les matches contre l’Irlande et le Burkina Faso

Roberto Martinez ne pourra pas compter sur la présence de Zinho Vanheusden pour les deux matches amicaux du mois de mars contre l’Irlande (26) et le Burkina Faso (29).



Le défenseur du Genoa est blessé aux ischio-jambiers, annoncent Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad. Il n’a plus joué depuis le 13 février dernier et un match contre Salernitana. Il ne sera pas rétabli pour le double affrontement des Diables rouges.



Marqué pas de chance pour l’ancien joueur du Standard qui aurait certainement eu du temps de jeu. Roberto Martinez a, en effet, choisi de se passer des internationaux qui totalisent plus de 50 "capes".