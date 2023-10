Zinho Vanheusden de retour en équipe nationale ? Marc Wilmots donne son avis

Zinho Vanheusden effectue un bon début de saison malgré les résultats mitigés du Standard. Le défenseur a enchaîné neuf rencontres de suite, une première depuis quatre ans comme l’explique Lancelot Meulewaeter en Facebook Live. De quoi le voir reporter la vareuse des Diables Rouges ? Il n’y a pas de débat sur le plateau de La Tribune, car la réponse est un grand oui.

Si la défense du Standard est la deuxième meilleure du pays, le club liégeois le doit en partie à l’un de ses joueurs. Zinho Vanheusden revit sous la vareuse rouche. Malgré un début de saison compliqué de son équipe, le défenseur central est l’une des bonnes surprises.

Les blessures laissées de côté, Vanheusden remontre une nouvelle fois pourquoi il est si important. Ce lundi, sur le plateau de La Tribune, la question qui n’a pas vraiment fait débat, c’est si Zinho doit être appelé par Domenico Tedesco lors du prochain rassemblement des Diables Rouges.

Pour Marc Wilmots la réponse fuse : "Pour moi oui. Tout simplement parce qu’il vient de commencer la saison. Il est en plein de dedans et c’est l’un des meilleurs. C’est aussi un jeune Belge. Il a tout. Il avait déjà tout, c’était un des plus grands talents de la génération 99. S’il est enfin débarrassé de tous ses problèmes, sur ses matches, c’est plus que convenable. Il ne fait pas d’erreur, il est régulier sur son côté droit. Il peut jouer dans une défense à quatre, il sait bien relancer. Il a tout comme je l’ai dit. La seule chose qu’il n’avait pas, c’était la santé."

Philippe Albert abonde dans le même sens : "Le Standard est la deuxième meilleure défense de Pro League, seule l’Antwerp a fait mieux. Et intrinsèquement, il est plus doué que Wout Faes ou certains qui sont repris dans la défense sous Tedesco. Donc oui. Et je pense qu’il a retrouvé son meilleur niveau et je pense qu’il devrait être dans la sélection. Je l’espère en tout cas."

Vanheusden va-t-il ajouter un deuxième match avec les Diables Rouges ? Réponse, ces prochains jours.