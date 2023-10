Zinho Vanheusden bientôt de retour chez les Diables ? "Il a les qualités pour mais c'est trop tôt" selon Domenico Tedesco

En conférence de presse, Domenico Tedesco a expliqué pourquoi il n'avait pas appelé Zinho Vanheusden pour le prochain rassemblement des Diables.

Absent de l'équipe nationale depuis deux ans, Zinho Vanheusden retrouve des couleurs au Standard depuis le début de saison. À tel point qu'un retour chez les Diables rouges était envisageable. "Il était dans la préselection de 35, on le suit. On l'a vu l'année passé, le feeling avec lui est bon", a expliqué Domenico Tedesco.

Si le sélectionneur ne l'a pas encore appelé, c'est parce qu'il considère que c'est encore "trop tôt". "Il a été out pendant une longue période, il lui faut du rythme. On verra la suite mais il a les qualités pour revenir et etre important pour nous. Quand vous êtes out pendant un an et demi, vous avez besoin de temps", a-t-il déclaré.