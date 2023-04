Zinedine Zidane va-t-il retrouver un banc la saison prochaine ? La Juventus fait le forcing

Zinedine Zidane est sans équipe depuis 2021. Et l’entraîneur à succès a envie de reprendre un projet qui correspond à ses ambitions. Et malgré l’intérêt du PSG, le Français se dirigerait plutôt vers la Juventus de Turin.

Zinedine Zidane de retour sur un banc ? Il attendait de prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, mais il n’en est rien. Du coup, Zidane a l’envie de retrouver l’odeur du terrain en tant que coach. Mais les clubs qui peuvent accueillir le triple vainqueur de la Ligue des Champions ne sont pas légion.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le nom Zidane revient avec insistance. Si le PSG est bien tenté pour enfin réussir à mettre sous contrat le coach français, un autre club pourrait obtenir la signature du ballon 1998.

Selon le site RMC Sport, Zidane pourrait atterrir non pas dans le championnat français, mais plutôt dans l’italien avec la Juventus, l’autre club de cœur de Zidane avec le Real Madrid avec lequel il a évolué en tant que joueur entre 1996 et 2001. Si un premier passage a failli avoir lieu, cette fois-ci le mariage entre les deux pourrait bel et bien se concrétiser.

L’idée serait de faire revenir la Juventus sur le devant de la scène européenne et de proposer un projet sur le long terme. Et ça tombe bien, Zidane est l’homme de la situation. Mais le club est empêtré dans les problèmes financiers et devrait cependant se séparer de son coach Massimiliano Allegri, sous contrat jusqu’en 2025. Et même s’il ne fait plus l’unanimité au club, se séparer du coach italien a un coût.

Mais l’idée de faire revenir Zidane du côté de Turin est alléchante. Reste à voir finalement avec le principal intéressé et à voir également la décision de Carlo Ancelotti avec le Real Madrid pour la saison prochaine. Affaire à suivre donc.