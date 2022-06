Zinedine Zidane, 50 ans... en dehors des terrains

Et les grandes choses ce n’est pas seulement sur le gazon, le ballon accroché aux crampons, que Zinedine Zidane en a fait. Né à Marseille de parents d’origine algérienne, il grandit entouré de ses trois frères et de sa sœur à La Castellane, quartier défavorisé de la ville. Il racontera plus tard dans le magazine Psychologie que s’il s’est sorti de là c’est "en grande partie grâce à ma famille. Avant d’être footballeur, j’étais un petit garçon aimé, protégé de tous parce que j’étais le dernier d’une famille de cinq enfants. Mes frères et sœurs aussi ont été des exemples pour moi. Ils travaillaient tous, on a tous reçu les mêmes valeurs et on s’en est tous sortis."

Des valeurs qu’il a continué à faire vivre tout au long de sa vie et qui ont été remarquées, soulignées et récompensées. Tant par des personnalités, Jacques Chirac l’a appelé quand celui-ci a annoncé la fin de sa carrière de joueur, que par le public. Nommé pour la première fois personnalité préférée des Français en 2003, il détrône Yannick Noah, Nicolas Hulot et Mimie Mathy à plusieurs reprises, même en 2006. Cette année-là, personne ne l’oublie, "Zidane il a frappé". 13 minutes avant la fin des prolongations face à l’Italie en finale de la Coupe du Monde, Zizou répond à une insulte du joueur adverse Materazzi par un violent coup de boule. Il est exclu, l’Italie gagne, ce sera son ultime geste dans son maillot de joueur. Et pourtant on ne lui en tient pas rigueur. Son talent, son art et ses exploits le rendent intouchable. Mais pas que. Zidane n’est pas qu’un maître du football. Grâce à sa personnalité, son esprit, son intégrité et sa générosité il est pour beaucoup, bien plus que cela.