Zinckernagel (Standard) : "On va dans la bonne direction.... je crois encore au top 4"

"Jouer avec deux attaquants, ça fonctionne bien pour nous à domicile. On parvient à être plus dangereux car on évolue plus haut sur la pelouse. Je crois qu'on vienne ici avec un seul attaquant de pointe. On avait besoin d'un joueur de plus dans le milieu. Avec un ou deux attaquants dans ce match : dans les deux cas, il fallait gagner", a aussi précisé le médian du Standard.

"Je crois encore au top 4. C'est très serré entre la 4e et la 6e place. On a des chances de parvenir à cet objectif. Je trouve qu'on s'améliore de semaine en semaine. On a déjà montré pas mal de bonnes choses à domicile. On va dans la bonne direction à mes yeux", a conclu le Danois.