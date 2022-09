Zinckernagel brille pour ses débuts avec le Standard face à Bruges : "Quel match, quelle soirée, quels supporters"

Le Danois de 27 ans s’est réjoui de la bonne prestation générale du Standard, ce soir face au champion brugeois : "J’avais regardé le match de Bruges contre Porto. Aujourd’hui je trouve qu’on a fait un super match. On s’est entraîné comme des fous cette semaine, pour développer nos forces et pour travailler sur nos défauts et je pense qu’on a rendu une copie parfaite ce soir".

Interrogé sur sa non-sélection avec l’équipe nationale danoise, l’attaquant du Standard a répondu du tac au tac, avec le sourire : "Il faut demander au sélectionneur danois pourquoi je n’ai pas été sélectionné. Plus sérieusement le Danemark possède une des meilleures équipes du monde. Avec une ligne d’attaque exceptionnelle, emmenée par Christian Erkisen et par d’autres jeunes prometteurs. J’espère que mon arrivée au Standard, dans un grand club de Pro League, pourra me permettre de me montrer. J’espère pouvoir, peut-être, obtenir une sélection pour aller à la Coupe du monde, a conclu le sympathique attaquant liégeois qui avait perdu sa copine dans la tribune de Sclessin et qui est reparti à sa recherche à la fin de l’interview.